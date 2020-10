Striscia la Notizia | ora è ufficiale | uno dei conduttori positivo al Covid-19

Leggi su chenews

(Di venerdì 30 ottobre 2020)la, uno degli storiciè risultatoal-19: ecco di chi si tratta e come sta oggi, le sue parole Fonte foto: Facebookladovrà fare a meno, almeno temporaneamente, di uno dei suoi storici, risultatoal-19. Il presentatore era già stato assente negli scorsi giorni e ora, purtroppo, è arrivata l’ufficialità. Una bruttache di certo non stupisce visto il periodo caratterizzato da questa seconda ondata di Coronavirus. Così come è successo in altri programmi televisivi, il conduttore sarà sostituito fino a quando non guarirà. Come ...