Selvaggia Lucarelli, a sorpresa, si svela dolce e romantica (Di venerdì 30 ottobre 2020) La dura Selvaggia Lucarelli ha un cuore. Ed è tutto per il suo Lorenzo. Con il suo fidanzato ha festeggiato cinque anni di amore. Tra dediche e foto romantiche ha svelato una parte di sè sconosciuta ai più… Una Selvaggia Lucarelli così, davvero, non si era mai vista. Lei, la lingua più polemica della televisione italiana sempre pronta a dire la sua senza peli sulla lingua ha mostratoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 30 ottobre 2020) La duraha un cuore. Ed è tutto per il suo Lorenzo. Con il suo fidanzato ha festeggiato cinque anni di amore. Tra dediche e foto romantiche hato una parte di sè sconosciuta ai più… Unacosì, davvero, non si era mai vista. Lei, la lingua più polemica della televisione italiana sempre pronta a dire la sua senza peli sulla lingua ha mostratoArticolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Tredici motivi per cui la seconda ondata del coronavirus è peggiore della prima. Ho scritto questo. - stanzaselvaggia : Scusaci tutti, Carlos. - stanzaselvaggia : Se volete recuperare la mia intervista di ieri con Daria Bignardi, è qui. - primulascarlat : @_DAGOSPIA_ Ma Matano è un pirlotto, abbozza ogni cosa, sopratutto il fatto che selvaggia lucarelli sia una giornalista. - Damianodanny1 : IN LOMBARDIA SIAMO TORNATI COME A MARZO: ''SIAMO ABBANDONATI DALL'ATS DI MILANO. MIO PADRE È STATO 6 GIORNI A CASA… -