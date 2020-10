San Salvatore Telesino, focolaio in una struttura per persone non autosufficienti: 30 i positivi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Covid-19 all’interno di una struttura a San Salvatore Telesino. Pochi giorni fa il sindaco Romano aveva interdetto l’accesso alla struttura del “Prata Residence”, un centro dedicato a persone non autosufficienti. Non è quantificabile il numero dei positivi, tutti asintomatici, ma pare che la cifra si aggiri intorno alle 30 unità. Da parte dell’Asl c’è stata anche un’ispezione, nella quale si sarebbe riscontrato il rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie e quelle anti-covid L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) – Covid-19 all’interno di unaa San. Pochi giorni fa il sindaco Romano aveva interdetto l’accesso alladel “Prata Residence”, un centro dedicato anon. Non è quantificabile il numero dei, tutti asintomatici, ma pare che la cifra si aggiri intorno alle 30 unità. Da parte dell’Asl c’è stata anche un’ispezione, nella quale si sarebbe riscontrato il rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie e quelle anti-covid L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tra i ricoverati sono sei quelli che si trovano all’ospedale Santissimo Salvatore all’interno della cosiddetta zona grigia. Si attende adesso il trasferimento di quest’ultimi in strutture ...

L’AQUILA – “Chiediamo il commissariamento immediato della Asl 1 Abruzzo. La situazione è ormai allo sbando”. Lo dicono, in una nota, i Giovani Democratici. “L’ospedale “San Salvatore” di L’Aquila – re ...

