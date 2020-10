“Mi è saltata addosso!”. Rissa dietro le quinte di Uomini e Donne, la sicurezza interviene per separare le dame (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non c’è pace per Uomini e Donne, dopo le parole per poco non si è passati ai fatti. Al centro della scena ancora una volta Aurora Tropea, la dama al centro di un violento scontro nei giorni scorsi con Gianni Sperti. Gianni che, come Tina Cipollari, è finita nel mirino delle rete accusato di essere un bullo piuttosto che un opinionista. Lui, per tutta risposta, è rimasto in silenzio al contrario di quanto fatto da Aurora Tropea, venuta quasi alle mani dietro le quinti con Roberta Di Padua. Quest’ultima pare si trovasse nei corridoi poiché le era stato chiesto dalla produzione. Aurora si sarebbe avvicinata a un componente della redazione e, improvvisamente, la Di Padua l’avrebbe attaccata fisicamente! La Tropea ammette di avere dei testimoni, in quanto le persone presenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non c’è pace per, dopo le parole per poco non si è passati ai fatti. Al centro della scena ancora una volta Aurora Tropea, la dama al centro di un violento scontro nei giorni scorsi con Gianni Sperti. Gianni che, come Tina Cipollari, è finita nel mirino delle rete accusato di essere un bullo piuttosto che un opinionista. Lui, per tutta risposta, è rimasto in silenzio al contrario di quanto fatto da Aurora Tropea, venuta quasi alle manile quinti con Roberta Di Padua. Quest’ultima pare si trovasse nei corridoi poiché le era stato chiesto dalla produzione. Aurora si sarebbe avvicinata a un componente della redazione e, improvvisamente, la Di Padua l’avrebbe attaccata fisicamente! La Tropea ammette di avere dei testimoni, in quanto le persone presenti ...

