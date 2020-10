Lockdown soft entro dieci giorni. Allarme alto in cinque regioni (Di venerdì 30 ottobre 2020) La curva dei contagi accelera. E ora, secondo gli esperti dell’Istituto superiore di sanità, l’Italia sta andando verso lo scenario 4, quello più grave. Quello che fa pensare a un Lockdown generale. E già nel weekend del 7 novembre potrebbe arrivare un nuovo dpcm. La partita si aprirà già oggi, con la pubblicazione del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. L’Allarme, in particolare, è alto in cinque regioni: Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta. E anche per la provincia autonoma di Bolzano. Milano resta la città sorvegliata speciale. La data cerchiata in rosso è quella del 9 novembre, quando finiranno le due settimane di tempo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 ottobre 2020) La curva dei contagi accelera. E ora, secondo gli esperti dell’Istituto superiore di sanità, l’Italia sta andando verso lo scenario 4, quello più grave. Quello che fa pensare a ungenerale. E già nel weekend del 7 novembre potrebbe arrivare un nuovo dpcm. La partita si aprirà già oggi, con la pubblicazione del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. L’, in particolare, èin: Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta. E anche per la provincia autonoma di Bolzano. Milano resta la città sorvegliata speciale. La data cerchiata in rosso è quella del 9 novembre, quando finiranno le due settimane di tempo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si ...

GPiziarte : Prime pagine Titolo sull’Italia la scelta de @LaStampa : Conte come Macron lockdown soft entro 10 giorni”, e a fia… - IRebell05 : RT @redcatontheroof: Il lockdown soft è quello con la vasellina? - SonounCoyote : @Ruffino_Lorenzo I dati volendo li potremmo avere... Sto iniziando a pensare che manchino le competenze per gestirl… - ottavio1974 : RT @davcarretta: Spero che La Stampa non rimpiangerà il titolo “Conte come Macron: lockdown soft”. Perché il lockdown di Macron non ha n… - AgrandeAt : Questo non c'entra nulla con un giudizio sulla validità di quel che ha detto. ... -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown soft Coronavirus, ecco perché dal 9 novembre sarà inevitabile un lockdown soft La Stampa Ecco quando scatterà il lockdown come a marzo anche in Italia

La Francia ha imposto un secondo lockdown nazionale dopo settimane di coprifuoco senza risultati in gran parte della nazione. Ecco la data da tenere in mente per l'Italia.

I presidi attaccano Emiliano: cestina quell’ordinanza

Finanche Francia e Germania, nonostante il lockdown soft appena dichiarato, terranno aperte le scuole nel rispetto delle più severe misure di sicurezza”. "La scelta del presidente pugliese è ...

La Francia ha imposto un secondo lockdown nazionale dopo settimane di coprifuoco senza risultati in gran parte della nazione. Ecco la data da tenere in mente per l'Italia.Finanche Francia e Germania, nonostante il lockdown soft appena dichiarato, terranno aperte le scuole nel rispetto delle più severe misure di sicurezza”. "La scelta del presidente pugliese è ...