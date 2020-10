Lazio, squadra decimata in allenamento: altri tre a riposo. Torna Lulic (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Lazio vive un momento complicato con tante assenze: i biancocelesti sono decimati anche in allenamento. Torna però Lulic Momento complicato con la Lazio per tante assenze. squadra di Inzaghi decimata anche in allenamento: Patric, Marusic e Fares a riposo, mentre non è stato comunicato nulla relativamente a possibili positivi al Coronavirus. Fa capolino in allenamento anche Senad Lulic dopo l’infortunio, mentre Torna a correre anche Stefan Radu. IL REPORT COMPLETO SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lavive un momento complicato con tante assenze: i biancocelesti sono decimati anche inperòMomento complicato con laper tante assenze.di Inzaghianche in: Patric, Marusic e Fares a, mentre non è stato comunicato nulla relativamente a possibili positivi al Coronavirus. Fa capolino inanche Senaddopo l’infortunio, mentrea correre anche Stefan Radu. IL REPORT COMPLETO SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Acerbi_Fra : Con questo spirito, sempre e ovunque. Una grande vittoria dedicata a squadra e a tutti i nostri tifosi. FORZA LAZIO… - grazianig : estratto dal romanzo di @ancarot 'Le canaglie' il romanzo di una squadra di calcio che ha travolto ogni regola. no… - gizzo97 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - 70 tamponi tra gruppo squadra e congiunti: ora la Lazio aspetta l'esito per poi decidere - RadioRadioWeb : ???? La Lazio in attesa dei tamponi Cresce l'ansia a Formello. La squadra di #Inzaghi, già decimata è in attesa dei… - LAROMA24 : Lazio, a rischio la partita col Torino: oggi 70 tamponi tra gruppo squadra e congiunti #AsRoma -