L’Ats di Milano: “Vicini al limite della capacità di fare tamponi, selezioniamo i sintomatici”. E l’Esercito arriva in aiuto con due drive through (Di venerdì 30 ottobre 2020) In provincia di Milano si stimano 20mila casi di coronavirus entro la fine della settimana. Una media quindi di quasi 3mila casi al giorno negli ultimi sette. La proiezione è stata fornita dal direttore generale dell’Ats Milano Città Metropolitana, Walter Bergamaschi, durante l’audizione in commissione consiliare del Comune, nella quale ha messo in guardia circa la saturazione della capacità di fare tamponi: “Siamo abbastanza vicini al limite”, ha avvisato spiegando che arriverà in soccorso l’Esercito con due nuovi punti prelievo, uno a Parco di Trenno e uno in città. “La nostra stima sui contagi di questa settimana è che arriveremo a 20mila casi” nel territorio di competenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) In provincia disi stimano 20mila casi di coronavirus entro la finesettimana. Una media quindi di quasi 3mila casi al giorno negli ultimi sette. La proiezione è stata fornita dal direttore generale dell’AtsCittà Metropolitana, Walter Bergamaschi, durante l’audizione in commissione consiliare del Comune, nella quale ha messo in guardia circa la saturazionecapacità di: “Siamo abbastanza vicini al”, ha avvisato spiegando che arriverà in soccorso l’Esercito con due nuovi punti prelievo, uno a Parco di Trenno e uno in città. “La nostra stima sui contagi di questa settimana è che arriveremo a 20mila casi” nel territorio di competenza ...

stanzaselvaggia : “Mio padre positivo al Covid, al San Raffaele l’hanno lasciato 3 giorni in ps con febbre a 40”. “Ha firmato per una… - fattoquotidiano : 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è ch… - clikservernet : L’Ats di Milano: “Vicini al limite della capacità di fare tamponi, selezioniamo i sintomatici”. E l’Esercito arriva… - Noovyis : (L’Ats di Milano: “Vicini al limite della capacità di fare tamponi, selezioniamo i sintomatici”. E l’Esercito arriv… - gfinig : RT @stanzaselvaggia: “Mio padre positivo al Covid, al San Raffaele l’hanno lasciato 3 giorni in ps con febbre a 40”. “Ha firmato per una te… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ats Milano Coronavirus: Ats Milano vede Sala, 'scenari confermano grande allarme' Affaritaliani.it