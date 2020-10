La curva epidemica sale. Si fa verso lo scenario 4, il più grave (Di venerdì 30 ottobre 2020) La curva epidemica continua a salire: i 26.831 nuovi casi registrati oggi indicano come sempre più realistico per l’Italia lo scenario 4, l’ultimo più grave previsto caratterizzato da una “situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo” ed indicato nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19”, redatto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità (Iss). Si avvicina cioè lo scenario più critico che, secondo il documento, si riferisce a una “una situazione non gestibile con le misure straordinarie ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lacontinua a salire: i 26.831 nuovi casi registrati oggi indicano come sempre pi&u; realistico per l’Italia lo4, l’ultimo pi&uprevisto caratterizzato da una “situazione di trasmissibilit&a; non controllata con criticit&a; nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo” ed indicato nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19”, redatto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanit&a; (Iss). Si avvicina cio&e; lopi&u; critico che, secondo il documento, si riferisce a una “una situazione non gestibile con le misure straordinarie ...

