Il tampone è positivo | ma nessuno la informa e lei continua a lavorare in ospedale

A Palermo un'infermiera positiva al Covid ha continuato a lavorare per una settimana in ostetricia, poiché nessuno le ha comunicato l'esito del tampone. E' successo all'ospedale Cervello, dove l'azienda sanitaria "sta procedendo a tutte le verifiche del caso". L'infermiera si era sottoposta al tampone tra il 19 e il 20 ottobre. In attesa dell'esito, aveva continuato a lavorare nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Cervello. Per una settimana, quindi, l'infermiera ha continuato ad essere in servizio.

