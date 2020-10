Gli auguri di De Laurentiis a Maradona: “Meriti le gioie che hai regalato ai napoletani” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto gli auguri a Diego Armando Maradona, che oggi ha compiuto 60 anni. Un augurio affettuoso al magico Diego che merita tutte le gioie che ha saputo regalare ai napoletani. Un augurio affettuoso al magico Diego che merita tutte le gioie che ha saputo regalare ai napoletani #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 30, 2020 L'articolo Gli auguri di De Laurentiis a Maradona: “Meriti le gioie che hai regalato ai napoletani” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) Aurelio De, presidente del Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto glia Diego Armando, che oggi ha compiuto 60 anni. Uno affettuoso al magico Diego che merita tutte leche ha saputo regalare ai napoletani. Uno affettuoso al magico Diego che merita tutte leche ha saputo regalare ai napoletani #ADL — AurelioDe(@ADe) October 30, 2020 L'articolo Glidi De: “Meriti leche haiai napoletani” ilNapolista.

sscnapoli : ?? | Gli auguri di Mister #Gattuso a Diego Armando #Maradona #DIE60 ?? #ForzaNapoliSempre - realvarriale : Grande #Gattuso che dribbla la domanda sul rinnovo del contratto facendo gli auguri a #Maradona per il compleanno. #Diego60 - Eurosport_IT : Auguri Pibe de Oro! ?? Il 30 Ottobre non è un giorno come gli altri per moltissimi tifosi: è il giorno di Diego Arm… - FSocialVenture : Desideriamo esprimere, insieme con i membri del consiglio di amministrazione della @FSocialVenture le nostre più vi… - Angelmanway : RT @sscnapoli: ?? | Gli auguri di Mister #Gattuso a Diego Armando #Maradona #DIE60 ?? #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri Gli auguri di De Magistris a Maradona: “Hai portato Napoli dove i napoletani sognavano” Fanpage.it Maradona, gli auguri di Lapo Elkann: "Tanto amore e affetto"

Anche il rampollo della famiglia Agnelli celebra i 60 anni del Pibe de Oro: "Buon compleanno al mio amico e campione. Un mondo di auguri di cuore" ...

De Luca fa gli auguri a Maradona: «Un genio ma l'ho visto un po' scombinato»

Vincenzo De Luca. presidente della Campania, durante il suo intervento sui social ha voluto fare gli auguri a Diego Armando Maradona per i suoi 60 anni.

Anche il rampollo della famiglia Agnelli celebra i 60 anni del Pibe de Oro: "Buon compleanno al mio amico e campione. Un mondo di auguri di cuore" ...Vincenzo De Luca. presidente della Campania, durante il suo intervento sui social ha voluto fare gli auguri a Diego Armando Maradona per i suoi 60 anni.