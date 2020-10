GF Vip, Claudio Sona non entra in Casa: per Tommaso Zorzi arriva un modello (sconosciuto), parla Parpiglia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chi è il ragazzo che entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per corteggiare Tommaso Zorzi? Si era fatto il nome di Claudio Sona, tronista gay di Uomini e Donne. A quanto pare non è lui il nome su cui tutti puntavano e Gabriele Parpiglia svela delle croccantissime indiscrezioni su Instagram durante il format “Casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chi è il ragazzo che entrerà nelladel Grande Fratello Vip per corteggiare? Si era fatto il nome di, tronista gay di Uomini e Donne. A quanto pare non è lui il nome su cui tutti puntavano e Gabrielesvela delle croccantissime indiscrezioni su Instagram durante il format “... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Non entrerà Claudio Sona al Grande Fratello Vip 5: oggi è arrivata la smentita. Il nome dell’ex tronista era spuntato quando Signorini aveva annunciato l’ingresso di un concorrente gay nella Casa.

Baglioni e Favino nuovamente insieme con “Andiamo avanti”

Coppia vincente non si cambia, si potrebbe affermare così pensando alla notizia di una nuova trasmissione nel palinsesto Rai 2021 che potrebbe essere condotta da Claudio Baglioni e Pierfrancesco ...

