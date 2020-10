Formula 1 - A tu per tu con Antonio Giovinazzi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fresco di rinnovo contrattuale per il 2021 con lAlfa Romeo Racing, Antonio Giovinazzi si è concesso in esclusiva a Quattroruote per raccontare le sue sensazioni alla vigilia della gara di Imola, la terza in terra italiana dopo quelle di Monza e del Mugello di questo particolare Mondiale di F.1.Antonio, il fatto di continuare a far coppia anche nel 2021 con Kimi Raikkonen ti fa piacere? Non vogliamo dire che tu abbia qualcosa da imparare da un compagno come lui, ma la sua grande esperienza ti può essere in qualche modo utile?Credo, invece, che lespressione imparare sia perfetta, perché sono ancora un pilota giovane, che ha bisogno di migliorare ancora in tantissimi aspetti, e penso che non ci sia un compagno di squadra migliore di Kimi. Credo che quello che ha fatto al primo giro in Portogallo la settimana scorsa ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fresco di rinnovo contrattuale per il 2021 con lAlfa Romeo Racing,si è concesso in esclusiva a Quattroruote per raccontare le sue sensazioni alla vigilia della gara di Imola, la terza in terra italiana dopo quelle di Monza e del Mugello di questo particolare Mondiale di F.1., il fatto di continuare a far coppia anche nel 2021 con Kimi Raikkonen ti fa piacere? Non vogliamo dire che tu abbia qualcosa da imparare da un compagno come lui, ma la sua grande esperienza ti può essere in qualche modo utile?Credo, invece, che lespressione imparare sia perfetta, perché sono ancora un pilota giovane, che ha bisogno di migliorare ancora in tantissimi aspetti, e penso che non ci sia un compagno di squadra migliore di Kimi. Credo che quello che ha fatto al primo giro in Portogallo la settimana scorsa ...

Ultime Notizie dalla rete : Formula per Formula E: Jake Dennis firma con BMW per il 2020/21 Motorsport.com Italia La F1 torna a Imola, Leclerc: "Adoro questa pista"

Una prima volta per la maggior parte dei piloti del Circus che mai hanno corso sul tracciato italiano in Formula 1. Tra questi c'e' anche Charles Leclerc, anche se il pilota della Ferrari in realta' ...

A tu per tu con Antonio Giovinazzi

Fresco di rinnovo contrattuale per il 2021 con l’Alfa Romeo Racing, Antonio Giovinazzi si è concesso in esclusiva a Quattroruote per raccontare le sue sensazioni alla vigilia della gara di Imola, la t ...

