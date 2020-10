F1, Mattia Binotto: “Carlos Sainz è un leader, sono convinto della sua scelta” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, guarda con fiducia al futuro. La scelta della scuderia di Maranello di puntare su Carlos Sainz secondo Binotto è quella giusta viste le caratteristiche umane prima che tecniche del pilota spagnolo: “Sainz è un leader, un lavoratore che unisce il gruppo. È un pilota che continua a crescere e ha una grande mentalità; sono molto convinto di questa scelta, credo che sarà l’ultimo dei nostri problemi“. Il team principal in un’intervista riportata da Marca ha parlato anche della possibilità di un cambio regolamentare per la stagione 2022: “ È arrivato il momento di cambiare ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Il team principalFerrari,, guarda con fiducia al futuro. La sceltascuderia di Maranello di puntare su Carlossecondoè quella giusta viste le caratteristiche umane prima che tecniche del pilota spagnolo: “è un, un lavoratore che unisce il gruppo. È un pilota che continua a crescere e ha una grande mentalità;moltodi questa scelta, credo che sarà l’ultimo dei nostri problemi“. Il team principal in un’intervista riportata da Marca ha parlato anchepossibilità di un cambio regolamentare per la stagione 2022: “ È arrivato il momento di cambiare ...

