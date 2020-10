Dota 2 e matchfixing | GoDz lancia l’allarme | “Fenomeno diffusissimo | tante squadre coinvolte”

Leggi su esports247

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli eventi2 di secondo e terzo livello sono purtroppo interessati spesso da episodi di “”, ovvero le combine. Una situazione diventata talmente grave da spingere Liquipedia a modificare alcune delle sue politiche per evitare di aiutare inavvertitamente i matchfixer. In un’intervista rilasciata al commentatore Andrew “Zyori” Campbell sul suo podcast Zyori Plus One, il co-fondatore di Beyond the Summit e appassionato diDavid “” Parker ha detto che secondo lui il problema viene spesso sottovalutato. Da organizzatore frequente di tornei per il Nord America, l’Europa e il Sud-est asiatico,afferma di sentire spesso die partite sotto indagine a causa dele ha persino bandito ...