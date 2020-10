De Luca: “Chiudere Napoli? Stupidaggini, ci sono regioni con contagi più alti” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook ha fatto il punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus “Abbiamo la necessità e il dovere di parlare chiaro anche di fronte a errori gravi che ha fatto il governo; il mio primo rilievo è fortissimo ritardi nelle decisioni, decisioni prese con la regola del mezzo mezzo. Poi sottovalutazione dell’emergenza attuale e quindi perdita di tempo prezioso. Il governo sta prendendo tempo e facendo accumulare contagi che stanno portando al collasso il sistema ospedaliero. E non diciamo sciocchezze sui lockdown locali, non servono a nulla. Bisogna agire a livello nazionale anche perché esistono piccole regioni con una percentuale di contagi molto più alte di quella della città di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo Dein diretta Facebook ha fatto il punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus “Abbiamo la necessità e il dovere di parlare chiaro anche di fronte a errori gravi che ha fatto il governo; il mio primo rilievo è fortissimo ritardi nelle decisioni, decisioni prese con la regola del mezzo mezzo. Poi sottovalutazione dell’emergenza attuale e quindi perdita di tempo prezioso. Il governo sta prendendo tempo e facendo accumulareche stanno portando al collasso il sistema ospedaliero. E non diciamo sciocchezze sui lockdown locali, non servono a nulla. Bisogna agire a livello nazionale anche perché esistono piccolecon una percentuale dimolto più alte di quella della città di ...

matteosalvinimi : De Luca per mesi ha fatto il gradasso: invece di lavorare per migliorare la situazione e potenziare gli ospedali ri… - fattoquotidiano : Covid, De Luca: “In Campania procederemo a chiudere tutto, chiedo lockdown nazionale. Siamo a un passo dalla traged… - dimaio_laltro : oggi ennesima puntata De Luca vs Azzolina. 'come si fa a ripetere frasi fatte' [...] 'mi hanno messo in croce per… - Luca__Pagani : RT @RadioSavana: Salvini voleva chiudere i porti ed è andato a processo. Lamorgese li apre a tutto il mondo, cancella i decreti sicurezza,… - guidop1967 : @Luca_Mussati Hanno già agito così in Francia, non e stato utile, e sono andati avanti lo stesso a chiudere tutto Un processo x gradi -

