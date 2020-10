Covid, oltre 18mila casi in Germania in 24 ore: è prima volta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Registrati per la prima volta in Germania oltre 18mila, 18.861, nuovi positivi al coronavirus in 24 ore, con un balzo di 2mila casi in più rispetto al giorno precedente. Proprio di fronte all'aumento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) Registrati per lain, 18.861, nuovi positivi al coronavirus in 24 ore, con un balzo di 2milain più rispetto al giorno precedente. Proprio di fronte all'aumento ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Chiusura Regioni per il Covid, le cinque con l’indice Rt oltre 1,5 che rischiano il lockdown Corriere della Sera Covid, i locali chiudono alle 18? E i romagnoli vanno a San Marino

Sulla Riviera Romagnola al calar della sera, quando bar, pub e ristoranti abbassano le saracinesche, i centri storici iniziano a svuotarsi fino a diventare deserti. Poche persone in giro a passeggiare ...

La green economy nell’anno della pandemia

Nel bel mezzo della seconda ondata della pandemia da Covid-19, l’attenzione pubblica e le misure ... ma è importante anche alzare la testa e guardare anche dove si va, oltre l’emergenza. Quando arriva ...

