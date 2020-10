Covid, chiusa scuola media Roma: troppi bidelli positivi e in quarantena (Di venerdì 30 ottobre 2020) E’ quanto avvenuto nella scuola media Sinopoli, quartiere Salario, nel II municipio di Roma. La scuola è stata chiusa per due settimane a causa della mancanza di collaboratori scolastici. La causa? Tamponi positivi al coronavirus, isolamento fiduciario e obbligo di restare all’interno delle zone rosse. Chiude per due settimane la scuola media Sinopoli di Roma, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) E’ quanto avvenuto nellaSinopoli, quartiere Salario, nel II municipio di. Laè stataper due settimane a causa della mancanza di collaboratori scolastici. La causa? Tamponial coronavirus, isolamento fiduciario e obbligo di restare all’interno delle zone rosse. Chiude per due settimane laSinopoli di, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Focolaio di Covid in una scuola primaria di Pavia: chiusa per due settimane, 200 studenti e 35 tra insegnanti e bid… - borghi_claudio : @thefrankyv Ci andrei anche ma sono requisite per i migranti, quanto alla buvette è chiusa da mesi per covid e non… - fattoquotidiano : Sassari - Depositati gli atti sui contagi in ospedale a marzo, indagati i dirigenti. Due cardiologhe: “Febbre e pol… - IMoresi : RT @borghi_claudio: @thefrankyv Ci andrei anche ma sono requisite per i migranti, quanto alla buvette è chiusa da mesi per covid e non la o… - dumbo54 : RT @borghi_claudio: @thefrankyv Ci andrei anche ma sono requisite per i migranti, quanto alla buvette è chiusa da mesi per covid e non la o… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid chiusa Collaboratore scolastico positivo al Covid, chiusa la Primaria di Caroni Il Vibonese Il Ticino ospedaliero si prepara. Per convogliare le forze su Locarno, arrivano alcune chiusure di reparti

L’esigenza di chiudere i servizi è dovuta alla necessità di potere disporre del personale medico e infermieristico supplementare da mettere al servizio dell’ospedale Covid EOC presso La Carità di ...

Covid, Tajani: "Fare di tutto per evitare il lockdown, ma se sarà necessario chiudere, lo faremo. Gli scienziati diranno cosa fare"

"Evitare il lockdown . Fare di tutto per cercare di impedire un altro blocco totale ". Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza ...

