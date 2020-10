Covid, Brusaferro (Iss): “5 Regioni in scenario 4, situazione nazionale grave”. Locatelli (Css): “Due settimane per valutare misure ultimo dpcm” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Presentato al ministero della Salute il monitoraggio nazionale sull’evoluzione dell’epidemia da Covid-19 in Italia fino al 25 ottobre e che dunque – chiarisce Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità – non può valutare l’effetto delle misure delle limitazioni e chiusure decise con l’ultimo dpcm del 24 ottobre. “Per valutarne gli effetti – sottolinea Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità – si dovranno attendere due settimane per valutare l’impatto sulla crescita dei contagi e tre o quattro settimane per valutarne l’impatto sui ricoveri e sulle terapie intensive”. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Presentato al ministero della Salute il monitoraggiosull’evoluzione dell’epidemia da-19 in Italia fino al 25 ottobre e che dunque – chiarisce Silvio, presidente dell’Istituto superiore di Sanità – non puòl’effetto delledelle limitazioni e chiusure decise con l’dpcm del 24 ottobre. “Per valutarne gli effetti – sottolinea Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità – si dovranno attendere dueperl’impatto sulla crescita dei contagi e tre o quattroper valutarne l’impatto sui ricoveri e sulle terapie intensive”. Per ...

