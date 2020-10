Coronavirus, la seconda ondata è in atto. E l’urgenza di un cambiamento diventa evidente (Di venerdì 30 ottobre 2020) La seconda fase della pandemia è in pieno svolgimento e, ormai assuefatti alle difficoltà, ci predisponiamo ad altre lunghe giornate in casa, al lavoro di smart working, se studiamo in Dad o se siamo madri, svolgendo anche il secondo e terzo lavoro in famiglia, con bimbi, mariti, cucina, pulizie ecc. Speriamo non sia come la prima ondata che ci travolse, spingendoci in una fase di angosciosa attesa del cataclisma, con il bollettino montante di infetti, i morti, gli ospedali al collasso, i divieti assoluti, i runners inseguiti dai droni, spaesati in una vicenda più grande della nostra immaginazione. Ora siamo alle prese con uno stato d’animo in parte diverso, dall’angoscia alla rassegnazione fatalistica che “adda passà a nuttata”, ma già sappiamo quale potrebbe essere il trend, almeno fino a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lafase della pandemia è in pieno svolgimento e, ormai assuefatti alle difficoltà, ci predisponiamo ad altre lunghe giornate in casa, al lavoro di smart working, se studiamo in Dad o se siamo madri, svolgendo anche il secondo e terzo lavoro in famiglia, con bimbi, mariti, cucina, pulizie ecc. Speriamo non sia come la primache ci travolse, spingendoci in una fase di angosciosa attesa del cataclisma, con il bollettino montante di infetti, i morti, gli ospedali al collasso, i divieti assoluti, i runners inseguiti dai droni, spaesati in una vicenda più grande della nostra immaginazione. Ora siamo alle prese con uno stato d’animo in parte diverso, dall’angoscia alla rassegnazione fatalistica che “adda passà a nuttata”, ma già sappiamo quale potrebbe essere il trend, almeno fino a ...

