Chieri-Firenze | Serie A1 Femminile 2020 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La Reale Mutua Feneraospita Il Bisonte: eccoe come vedere intv el’anticipo della nona giornata di andellaA1. Dopo aver saltato il turno infrasettimanale a causa del rinvio del match contro Trento,torna in campo per sfidare, reduce dalla bella prestazione che ha messo in difficoltà la capolista Conegliano. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre alle ore 17:30. La partita sarà visibile insu LVF TV, il canale a pagamento della Lega Volleycui è possibile ...