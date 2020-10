Anticipazioni Uomini e Donne 30 ottobre: drastica decisione di Roberta su Michele. Sophie in difficoltà (Di venerdì 30 ottobre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne 30 ottobre: ultima puntata settimanale del programma di Maria De Filippi. Ci sarà tra l’altro una novità per quanto riguarda la conoscenza tra Roberta Di Padua e Michele. Sophie svelerà di trovarsi a disagio nella trasmissione ed è possibile che Valentina e Germano la lascino. Anticipazioni Uomini e Donne 30 ottobre: Michele non dà l’esclusiva a Roberta e lei si infuria Pensavamo che Roberta Di Padua e Michele Dentice fossero sul punto di uscire insieme da “Uomini e Donne“, invece no. Nell’ultima puntata in ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 30 ottobre 2020)30: ultima puntata settimanale del programma di Maria De Filippi. Ci sarà tra l’altro una novità per quanto riguarda la conoscenza traDi Padua esvelerà di trovarsi a disagio nella trasmissione ed è possibile che Valentina e Germano la lascino.30non dà l’esclusiva ae lei si infuria Pensavamo cheDi Padua eDentice fossero sul punto di uscire insieme da ““, invece no. Nell’ultima puntata in ...

