Valle dell’Irno | ancora in crescita i positivi al covid

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Cinque nuovi casi dità a Baronissi. Ad annunciarlo il sindaco Gianfranco Valiante. Quattro cittadini sono asintomatici in isolamento domiciliare mentre per una persona è stato necessario il ricovero in ospedale. “Situazione difficile con cui dobbiamo convivere con attenzione e lucidità” ha commentato il primo cittadino. Sono 27 iattualmente a Baronissi. Cresce decisamente il numero dei contagi a Mercato San Severino oggi a quota 46 dopo gli otto casi registrati ieri. Altri due anche per Pellezzano che è ora con 38 cittadini. L'articolodell’Irno,inalproviene da Anteprima24.it.