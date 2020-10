Uccide il compagno con 30 coltellate: aveva dato un’altra versione (Di giovedì 29 ottobre 2020) A Casale Monferrato un uomo di 43 anni ha ucciso il compagno colpendolo con trenta coltellate, il motivo sembra essere la gelosia Dramma nella notte del 27 ottobre a… Questo articolo Uccide il compagno con 30 coltellate: aveva dato un’altra versione è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 ottobre 2020) A Casale Monferrato un uomo di 43 anni ha ucciso ilcolpendolo con trenta, il motivo sembra essere la gelosia Dramma nella notte del 27 ottobre a… Questo articoloilcon 30un’altraè stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

A Casale Monferrato un uomo di 43 anni ha ucciso il compagno colpendolo con trenta coltellate, il motivo sembra essere la gelosia Dramma nella notte del 27 ottobre a Casale Monferrato, in provincia di ...

Uccide il marito con 30 coltellate: "Ero geloso di lui"

Luca Meloni, originario di Cagliari, 43 anni, avrebbe ucciso il compagno Fabio Spiga (a destra nella foto), di 42, di Recco (Genova). La coppia abitava a Casale da quindici anni e si era sposata civil ...

