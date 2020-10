Tercas: Corte Ue, respingere ricorso Antitrust Bruxelles (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - Bruxelles, 29 OTT - La Corte Ue "dovrebbe respingere" l'impugnazione della Commissione contro la sentenza con cui il Tribunale ha bocciato la decisione dell'Antitrust Ue sulla vicenda Tercas. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, -, 29 OTT - LaUe "dovrebbe" l'impugnazione della Commissione contro la sentenza con cui il Tribunale ha bocciato la decisione dell'Ue sulla vicenda. ...

La Corte Ue "dovrebbe respingere" l'impugnazione della Commissione contro la sentenza con cui il Tribunale ha bocciato la decisione dell'antitrust Ue sulla vicenda Tercas. (ANSA) ...

