Tale e Quale Show, Carlo Conti positivo lo conduce da casa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Anche se risultato positivo al Covid, Carlo Conti ci sarà per la puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 30 ottobre su Rai Uno. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla tv di Stato. Carlo Conti condurrà il suo programma da casa, a Firenze, dove è in isolamento dopo l’annuncio di aver contratto il coronavirus. Sarà sempre al timone di Tale e Quale Show, anche se stavolta a distanza. E per l’occasione supportato in studio dall’amico di sempre Giorgio Panariello, uno dei tre giudici. Dopo la vittoria di Pago, che si è laureato “Campione di Tale e Quale ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 ottobre 2020) Anche se risultatoal Covid,ci sarà per la puntata diin onda venerdì 30 ottobre su Rai Uno. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla tv di Stato.condurrà il suo programma da, a Firenze, dove è in isolamento dopo l’annuncio di aver contratto il coronavirus. Sarà sempre al timone di, anche se stavolta a distanza. E per l’occasione supportato in studio dall’amico di sempre Giorgio Panariello, uno dei tre giudici. Dopo la vittoria di Pago, che si è laureato “Campione di...

