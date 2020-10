Serie D è in diretta streaming gratuitamente. Le linee guida per la trasmissione delle gare (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Dipartimento Interregionale, come già annunciato, a partire dalla prossima giornata di campionato, in programma il 31 ottobre 2020, consentirà alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 2020-2021 di poter trasmettere, in diretta, le gare interne ed esterne in modalità live streaming sui propri canali web e social ufficiali, per tutto il periodo in cui i provvedimenti governativi disporranno lo svolgimento degli incontri a porte chiuse, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati.Nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020, quindi, la trasmissione delle gare in diretta, dovrà avvenire in modalità live streaming sui ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Dipartimento Interregionale, come già annunciato, a partire dalla prossima giornata di campionato, in programma il 31 ottobre 2020, consentirà alle Società partecipanti al Campionato Nazionale diD 2020-2021 di poter trasmettere, in, leinterne ed esterne in modalità livesui propri canali web e social ufficiali, per tutto il periodo in cui i provvedimenti governativi disporranno lo svolgimento degli incontri a porte chiuse, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati.Nel rispettodisposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020, quindi, lain, dovrà avvenire in modalità livesui ...

Inter : ?? | CONFERENZA-Si torna in campo per la Serie A: in diretta le parole di Conte alla vigilia di #GenoaInter ?? - ItaSportPress : Serie D è in diretta streaming gratuitamente. Le linee guida per la trasmissione delle gare -… - thatsDramaQueen : @Alexdenvers_ @martina_961 Le serie su netflix escono sempre alle 9 della mattina, perché seguono la mezzanotte di… - onlyhuman_LT : Ho seguito la diretta sull’account di Netflix con tutto il cast di Suburra e ho da dire solo una cosa : MIGLIOR CAS… - avraisempreme : Indovinate chi farà nottata tra serie TV/diretta del GF? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie diretta Serie D è in diretta streaming gratuitamente. Le linee guida per la trasmissione delle gare ItaSportPress Real Sociedad Napoli Europa League: streaming, formazioni e precedenti

Infatti, gli spagnoli stanno accumulando una serie di risultati sorprendenti in queste ultime ... tra i padroni di casa della Real Sociedad e il Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ...

Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

Chiedi direttamente ai concessionari"), per le finalità di seguito ... Il Regolamento Le riconosce una serie di diritti, e più specificatamente: il diritto di accesso ai Suoi Dati, di chiederne la ...

Infatti, gli spagnoli stanno accumulando una serie di risultati sorprendenti in queste ultime ... tra i padroni di casa della Real Sociedad e il Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ...Chiedi direttamente ai concessionari"), per le finalità di seguito ... Il Regolamento Le riconosce una serie di diritti, e più specificatamente: il diritto di accesso ai Suoi Dati, di chiederne la ...