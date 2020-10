Scuole chiuse, Azzolina contro l’ordinamza: é stata presa una decisione gravissima (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Regione Puglia ha deciso di chiudere le Scuole e proseguire con la didattica solamente a distanza. Una scelta che non piace al governo e, in particolare, alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Con un post su Facebook la titolare del dicastero di viale Trastevere spiega la situazione ed esprime il suo disappunto, criticando la decisione del presidente Michele Emiliano: “La Regione Puglia ha sospeso le attività didattiche in presenza definendo ‘impressionante’ il numero dei contagi. Eppure, secondo quanto ci ha comunicato, si tratta di 417 studenti risultati positivi (su una popolazione studentesca di 562 mila). La stessa Regione ha poi ammesso che il problema in realtà non è la diffusione del virus all’interno delle Scuole ma l’organizzazione del ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Regione Puglia ha deciso di chiudere lee proseguire con la didattica solamente a distanza. Una scelta che non piace al governo e, in particolare, alla ministra dell’Istruzione, Lucia. Con un post su Facebook la titolare del dicastero di viale Trastevere spiega la situazione ed esprime il suo disappunto, criticando ladel presidente Michele Emiliano: “La Regione Puglia ha sospeso le attività didattiche in presenza definendo ‘impressionante’ il numero dei contagi. Eppure, secondo quanto ci ha comunicato, si tratta di 417 studenti risultati positivi (su una popolazione studentesca di 562 mila). La stessa Regione ha poi ammesso che il problema in realtà non è la diffusione del virus all’interno dellema l’organizzazione del ...

Racconta della sinagoga di via Pastorelli, chiusa da tempo per ragioni di sicurezza, e della scuola ebraica di rue Rossini ... i negozi del quadrilatero intorno alla chiesa sono rimasti chiusi.

