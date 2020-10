Renzi: “Basta DPCM continui, se ne faccia uno serio. Conte non faccia il populista” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Negli ultimi giorni Matteo Renzi, che è al governo con due ministre del suo partito, Italia Viva, sta punzecchiando di continuo il Premier Giuseppe Conte e la maggioranza PD-M5S. Oggi ha rilasciato un’intervista a Repubblica ed è tornato a criticare l’operato dell’esecutivo di cui, di fatto, egli stesso fa parte. Renzi nell’intervista ha detto: Servono decisioni basate su valutazioni scientifiche e non su emozioni irrazionali. Dovremo convivere con il virus ancora per qualche mese: proprio per questo occorre organizzarsi in modo lucido, non con scelte improvvisate. E poi ha attaccato direttamente l’ultimo DPCM, quello del 25 ottobre: Il decreto è tecnicamente sbagliato perché non poggia su dati scientifici, ma su ansie di alcuni ministri preoccupati. È un ... Leggi su blogo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Negli ultimi giorni Matteo, che è al governo con due ministre del suo partito, Italia Viva, sta punzecchiando di continuo il Premier Giuseppee la maggioranza PD-M5S. Oggi ha rilasciato un’intervista a Repubblica ed è tornato a criticare l’operato dell’esecutivo di cui, di fatto, egli stesso fa parte.nell’intervista ha detto: Servono decisioni basate su valutazioni scientifiche e non su emozioni irrazionali. Dovremo convivere con il virus ancora per qualche mese: proprio per questo occorre organizzarsi in modo lucido, non con scelte improvvisate. E poi ha attaccato direttamente l’ultimo, quello del 25 ottobre: Il decreto è tecnicamente sbagliato perché non poggia su dati scientifici, ma su ansie di alcuni ministri preoccupati. È un ...

wimganz : @stefanello71 @BenedettaFrucci No,dobbiamo 'ringraziare Renzi' se: A)non siamo usciti dall'Europa B)avremo,forse,20… - ABarolini : Renzi: 'Il premier non faccia il populista, basta con gli slogan.' Ma parla proprio lui? Non ci posso credere! Il b… - folucar : RT @ThManfredi: I politici si devono mettere in testa che esiste un prezzo politico da pagare. Sala, Fontana, Renzi Salvini, Di Maio, Cipp… - Failbetter6 : Ma basta Renzi. Sei vergognoso! - bicidiario : RT @ThManfredi: I politici si devono mettere in testa che esiste un prezzo politico da pagare. Sala, Fontana, Renzi Salvini, Di Maio, Cipp… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi “Basta Renzi: «La crisi ora è economica Conte pensi a quella o farà a meno di noi» Corriere della Sera