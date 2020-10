Recovery Fund: battaglia fra Parlamento e Consiglio Ue su bilancio comunitario (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre piovono da ogni parte gli inviti ai cittadini a essere responsabili, sono proprio le istituzioni europee che si dimostrano insensibili e ottuse alle esigenze della popolazione Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre piovono da ogni parte gli inviti ai cittadini a essere responsabili, sono proprio le istituzioni europee che si dimostrano insensibili e ottuse alle esigenze della popolazione

HuffPostItalia : Non c'è pace per il Recovery fund, nuovo scontro tra Stati e Parlamento Ue - matteosalvinimi : 'Mentre la situazione economia e sanitaria sta peggiorando, Bruxelles conferma: il Recovery Fund arriverà col conta… - GiuseppeConteIT : Fruttuosa e approfondita conversazione con @vonderleyen. Coordinamento europeo su Covid19, #GlobalHealthSummit, Rec… - Antonel86499701 : RT @ImolaOggi: ??Recovery fund: è ancora scontro sul bilancio UE, ma Conte finge di non capire e chiede di nuovo aiuto - icksx : @AlbertoBagnai Invece qui ce ne siamo accorti da un pezzo, altrove, invece, se ne stanno “quasi accorgendo” ora -