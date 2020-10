Palermo, salta pure la Viterbese: ora il calendario è un rebus. I dettagli (Di giovedì 29 ottobre 2020) La notizia era nell'aria, ieri l'ufficialità.Palermo-Viterbese, in programma domenica al "Renzo Barbera", è stata rinviata a data da destinarsi. Nonostante nella giornata di martedì non siano emerse nuove positività, il Palermo ad oggi non ha ancora un numero sufficiente di calciatori a disposizione in grado di scendere in campo. Dunque, dopo il rinvio delle partite contro Turris, Catanzaro e Potenza, adesso la compagine siciliana dovrà recuperare anche questa gara.Intanto, domani scadranno i dieci giorni di quarantena disposti dall'Asp di Palermo per i primi quattro calciatori risultati positivi al Covid-19 alla vigilia della sfida contro la Turris, che saranno dunque sottoposti ad un nuovo tampone. E in caso di esito negativo potranno aggregarsi nuovamente ai compagni di squadra "che ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) La notizia era nell'aria, ieri l'ufficialità., in programma domenica al "Renzo Barbera", è stata rinviata a data da destinarsi. Nonostante nella giornata di martedì non siano emerse nuove positività, ilad oggi non ha ancora un numero sufficiente di calciatori a disposizione in grado di scendere in campo. Dunque, dopo il rinvio delle partite contro Turris, Catanzaro e Potenza, adesso la compagine siciliana dovrà recuperare anche questa gara.Intanto, domani scadranno i dieci giorni di quarantena disposti dall'Asp diper i primi quattro calciatori risultati positivi al Covid-19 alla vigilia della sfida contro la Turris, che saranno dunque sottoposti ad un nuovo tampone. E in caso di esito negativo potranno aggregarsi nuovamente ai compagni di squadra "che ...

