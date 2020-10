NBA 2K21: si potrà creare la propria giocatrice WNBA su PS5 e Xbox Series X! (Di giovedì 29 ottobre 2020) A grande richiesta arriva la possibilità di creare una giocatrice di WNBA sulle versioni Xbox Series X e PS5 di NBA 2K21. Vediamo i dettagli NBA 2K21 introdurrà le giocatrici di WNBA create dai giocatori sulle versioni next-gen PS5 e Xbox Series X del gioco. La versione WNBA completa di Il Mio Giocatore consentirà finalmente ai giocatori di creare la propria superstar cestistica femminile. NBA 2K21 introduce la possibilità di creare una giocatrice di WNBA su PS5 e Xbox Series X e online vi aspetta una nuova modalità multiplayer Da ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 ottobre 2020) A grande richiesta arriva la possibilità diunadisulle versioniX e PS5 di NBA. Vediamo i dettagli NBAintrodurrà le giocatrici dicreate dai giocatori sulle versioni next-gen PS5 eX del gioco. La versionecompleta di Il Mio Giocatore consentirà finalmente ai giocatori dilasuperstar cestistica femminile. NBAintroduce la possibilità diunadisu PS5 eX e online vi aspetta una nuova modalità multiplayer Da ...

2KDogReport : RT @ferdilandia2k: NBA 2K21 ITA ALA GRANDE LE MIGLIORI 4 BUILD SECONDO ME! #NBA2K21BUILD - ferdilandia2k : NBA 2K21 ITA ALA GRANDE LE MIGLIORI 4 BUILD SECONDO ME! #NBA2K21BUILD - GamingTalker : NBA 2K21, The W è la modalità WNBA MyPLAYER esclusiva PS5 e Xbox Series - g2_flavio : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (NBA 2K21) live at - IGNitalia : Aperti i preordini di NBA 2K21 per PS5 @IGNitalia -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2K21 NBA 2K21 le novità della versione Standard, aspettando la Next-Gen NBAPassion.com NBA 2K21: si potrà creare la propria giocatrice WNBA su PS5 e Xbox Series X!

A grande richiesta arriva la possibilità di creare una giocatrice di WNBA sulle versioni Xbox Series X e PS5 di NBA 2K21. Vediamo i dettagli NBA 2K21 introdurrà le giocatrici di WNBA create dai ...

NBA 2K21 per Next-Gen: The W, la prima esperienza WNBA

Ciao a tutti! Sono Felicia Steenhouse, Produttrice senior di NBA 2K21. Sono lieta di essere qui per parlare di WNBA! Prima di tutto voglio ringraziare gli ...

A grande richiesta arriva la possibilità di creare una giocatrice di WNBA sulle versioni Xbox Series X e PS5 di NBA 2K21. Vediamo i dettagli NBA 2K21 introdurrà le giocatrici di WNBA create dai ...Ciao a tutti! Sono Felicia Steenhouse, Produttrice senior di NBA 2K21. Sono lieta di essere qui per parlare di WNBA! Prima di tutto voglio ringraziare gli ...