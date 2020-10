Lockdown Milano, Sala: “Chiedo coinvolgimento, voglio vedere i dati” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lockdown Milano, ne ha parlato il sindaco Giuseppe Sala. Chiesto coinvolgimento diretto al governo e al ministro Speranza I dati relativi all’emergenza Coronavirus in Italia sono in continuo aumento. Le due regioni maggiormente colpite sono Lombardia e Campania, ma anche il resto della Penisola non sta certamente vivendo un momento semplice. A Milano e a … L'articolo Lockdown Milano, Sala: “Chiedo coinvolgimento, voglio vedere i dati” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020), ne ha parlato il sindaco Giuseppe. Chiestodiretto al governo e al ministro Speranza I dati relativi all’emergenza Coronavirus in Italia sono in continuo aumento. Le due regioni maggiormente colpite sono Lombardia e Campania, ma anche il resto della Penisola non sta certamente vivendo un momento semplice. Ae a … L'articolo: “Chiedoi dati” proviene da Inews.it.

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ I sindaci di Milano e Napoli chiedono a che titolo Ricciardi parli di lockdown. Lo stati… - fattoquotidiano : Coronavirus, Sala: “Lockdown a Milano? No, sarebbe sbagliato. Meglio isolare gli anziani” - NicolaPorro : ?? Milano e Napoli rischiano il #lockdown, aspettando il decreto ristori, niente vaccino per Natale. Questo e altro… - G_A_V_76 : RT @LaVeritaWeb: Il consulente di Roberto Speranza lo propone per Milano e Napoli ma i sindaci dicono no. Roberto Volpi: «Farebbe strage di… - AnnaP1953 : RT @LaVeritaWeb: Il consulente di Roberto Speranza lo propone per Milano e Napoli ma i sindaci dicono no. Roberto Volpi: «Farebbe strage di… -