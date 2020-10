Italia in lockdown dal 9 novembre? Ecco tutte le ipotesi (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - Giuseppe Conte per ora continua a escludere un nuovo giro di vite, nonostante i numeri di contagi e morti a causa del Covid-19 siano in una preoccupante crescita costante. Il premier ha ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - Giuseppe Conte per ora continua a escludere un nuovo giro di vite, nonostante i numeri di contagi e morti a causa del Covid-19 siano in una preoccupante crescita costante. Il premier ha ...

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - LegaSalvini : #Siri: ??Un nuovo lockdown in Italia, magari di due settimane o un mese? Sarebbe un’altra decisione irrazionale. È… - fattoquotidiano : Valle d’Aosta, la regione più contagiata d’Italia. Capo task force: “Altro che sci. Con questi numeri non è da escl… - missypippi : RT @moneypuntoit: ?? Germania, lockdown dal 2 novembre: Italia seguirà l'esempio? ?? - camilla_staff : RT @Cartabellotta: Report @GIMBE: epidemia fuori controllo in diverse aree del Paese da oltre 3 settimane + tentennamento di Sindaci e Pres… -