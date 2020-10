Internet sopra la Tv in advertising | ricavi a 3 miliardi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il mercato “Entertainment & Media” italiano nel 2020 varrà quasi il 10% in meno dell’anno precedente a causa della pandemia. A evidenziarlo un rapporto di PwC, riportato da Prima Comunicazione, secondo cui il giro d’affari del settore scenderà a 30,9(-9,5%), di cui 24,1legati alla spesa dei consumatori e 6,8al … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il mercato “Entertainment & Media” italiano nel 2020 varrà quasi il 10% in meno dell’anno precedente a causa della pandemia. A evidenziarlo un rapporto di PwC, riportato da Prima Comunicazione, ...499 dollari per antenna e router, oltre a 99 dollari per il servizio: sono questi i prezzi della beta del servizio di connettività spaziale Starlink offerto da SpaceX. Trapelano inoltre informazioni s ...