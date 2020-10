In Francia è in corso una guerra con l'Islam e la Turchia che non finirà (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una vera e propria esplosione di violenza e terrorismo di matrice Islamica è quella che da un mese sta invadendo le strade della Francia. Dalle strade di Parigi alla cattedrale di Nizza, da Avignone alla scuola di un piccolo paese il grido "Allah Akbar" è tornato ad echeggiare in maniera forte e vigorosa, come prima, forse più di prima. E non è un caso se i terroristi, di passaporti diversi ma dall'unico fanatismo religioso Islamico, hanno scelto il coltello e la decapitazione come ultimo gesto prima della loro cattura o del martirio. La testa tagliata a simboleggiare il massimo dell'odio umano possibile.Dietro però tutta questa follia religiosa e terroristica ci sono ragioni politiche ben precise. Non è infatti un caso se il ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una vera e propria esplosione di violenza e terrorismo di matriceica; quella che da un mese sta invadendo le strade della. Dalle strade di Parigi alla cattedrale di Nizza, da Avignone alla scuola di un piccolo paese il grido "Allah Akbar"; tornato ad echeggiare in maniera forte e vigorosa, come prima, forse più di prima. E non; un caso se i terroristi, di passaporti diversi ma dall'unico fanatismo religiosoico, hanno scelto il coltello e la decapitazione come ultimo gesto prima della loro cattura o del martirio. La testa tagliata a simboleggiare il massimo dell'odio umano possibile.Dietro però tutta questa follia religiosa e terroristica ci sono ragioni politiche ben precise. Non; infatti un caso se il ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia è Attentato oggi in Francia, come si è arrivati (di nuovo) allo scontro frontale con i terroristi islamici Corriere della Sera Coronavirus, Macron: "Lockdown in Francia da venerdi'"

"Ma le scuole resteranno aperte, le rsa saranno visitabili" ...

Nizza, Garavini (IV): “Combattiamo estremismi con riaffermazione libertà di pensiero e tolleranza reciproca”

Roma, 29 ott. – “Gli attentati terroristici di Nizza feriscono tutti noi europei. E vanno a colpire una città già provata due anni fa da azioni terroristiche nelle quali hanno perso la vita anche dei ...

