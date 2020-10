Harry Styles soccorso dopo un guasto all’auto in casa di una fan assente: “Ci incontreremo presto” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Harry Styles soccorso dopo un guasto all’auto decide di scrivere un messaggio a una fan, che in quel momento non era presente nella casa nella quale l’artista ha atteso l’arrivo del carro attrezzi. A raccontare l’accaduto era stata proprio la giovane fan, che ha spiegato cosa sia accaduto al momento del soccorso prestato a Harry Styles da parte di un amico di suo padre, che gli ha raccontato della passione di sua figlia per lui. L’artista gli ha quindi lasciato un messaggio, specificando di aver dato da mangiare ai pesciolini nell’acquario. “Theadora, la mia macchina si è rotta sulla tua strada e l’amico di tuo papà mi ha fatto gentilmente aspettare a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020)unall’auto decide di scrivere un messaggio a una fan, che in quel momento non era presente nellanella quale l’artista ha atteso l’arrivo del carro attrezzi. A raccontare l’accaduto era stata proprio la giovane fan, che ha spiegato cosa sia accaduto al momento delprestato ada parte di un amico di suo padre, che gli ha raccontato della passione di sua figlia per lui. L’artista gli ha quindi lasciato un messaggio, specificando di aver dato da mangiare ai pesciolini nell’acquario. “Theadora, la mia macchina si è rotta sulla tua strada e l’amico di tuo papà mi ha fatto gentilmente aspettare a ...

Ultime Notizie dalla rete : Harry Styles Harry Styles ha lasciato un dolce messaggio per una fan, dopo essere finito nella sua cameretta per caso MTV.IT Il gilet multitasking che risolve ogni problema

Il gilet è tornato. E non solo nella versione in maglia, sdoganato da personaggi di stile del calibro di Harry Styles, ma anche quello declinato in tessuto tecnico. Quello caratterizzato da mille tasc ...

