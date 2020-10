Haaland da record in Champions League: in 10 gare fa meglio di Kane, Mané e… Simone Inzaghi (Di giovedì 29 ottobre 2020) C'è un nuovo fenomeno in Champions League e si tratta dell'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland autore di un record incredibile nella massima competizione per club in Europa. Con il gol messo a segno contro lo Zenit, che è valso il 2-0 finale contro i russi, il centravanti norvegese ha raggiunto l'incredibile cifra di 12 gol in 10 apparizioni nel torneo.Haaland batte tutticaption id="attachment 1043835" align="alignnone" width="467" Haaland (getty images)/captionCome ricorda il profilo di Sky che valuta le statistiche, Haaland ha segnato 12 reti nelle prime 10 partite disputate in Champions League. Così facendo ha superato di gran lunga il traguardo precedente di ben tre bomber. Fermi a quota 9 reti in 10 ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020) C'è un nuovo fenomeno ine si tratta dell'attaccante del Borussia Dortmund Erlingautore di unincredibile nella massima competizione per club in Europa. Con il gol messo a segno contro lo Zenit, che è valso il 2-0 finale contro i russi, il centravanti norvegese ha raggiunto l'incredibile cifra di 12 gol in 10 apparizioni nel torneo.batte tutticaption id="attachment 1043835" align="alignnone" width="467"(getty images)/captionCome ricorda il profilo di Sky che valuta le statistiche,ha segnato 12 reti nelle prime 10 partite disputate in. Così facendo ha superato di gran lunga il traguardo precedente di ben tre bomber. Fermi a quota 9 reti in 10 ...

ItaSportPress : Haaland da record in Champions League: in 10 gare fa meglio di Kane, Mané e... Simone Inzaghi -… - passione_inter : VIDEO - Inter, Lukaku non si ferma: nel mirino il record di CR7 e sfida Haaland - - fcin1908it : Inter, Lukaku per abbattere il muro Shakhtar: ora insegue Lewandowski-Haaland e il record di CR7 -… - laziolibera : Leiva, record di anticipi. E svela: “Ecco perché ho chiesto la maglia a Haaland” - sportli26181512 : Leiva, record di anticipi. E svela: “Ecco perché ho chiesto la maglia a Haaland”: Il centrocampista della #Lazio, t… -