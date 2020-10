**Francia: Mattarella, 'vicini a popolo francese, determinati contro fanatismo'** (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Appresa la terribile notizia della barbara uccisione di cittadini inermi a Nizza, desidero porgere a Lei, alle famiglie delle vittime e a tutti i cittadini francesi le espressioni della vicinanza e del profondo cordoglio della Repubblica italiana. Nel condannare quest'ulteriore, deplorevole gesto di violenza, manteniamo ferma la determinazione nel contrastare il fanatismo di qualsivoglia matrice, a difesa di quei principi di tolleranza che costituiscono il tessuto connettivo delle nostre società democratiche". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Appresa la terribile notizia della barbara uccisione di cittadini inermi a Nizza, desidero porgere a Lei, alle famiglie delle vittime e a tutti i cittadini francesi le espressioni della vicinanza e del profondo cordoglio della Repubblica italiana. Nel condannare quest'ulteriore, deplorevole gesto di violenza, manteniamo ferma la determinazione nel contrastare ildi qualsivoglia matrice, a difesa di quei principi di tolleranza che costituiscono il tessuto connettivo delle nostre società democratiche". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron.

