Ford - Con i pick-up volano i profitti trimestrali (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Ford ha chiuso il terzo trimestre con un boom di utili grazie, per lo più, alle forti vendite di pick-up negli Stati Uniti. La Casa dell'Ovale blu, infatti, ha registrato un utile netto di 2,4 miliardi di dollari, sei volte di più rispetto ai 400 milioni di un anno fa.La spinta del Nord America. I profitti ottenuti tra luglio e settembre si confrontano anche con un secondo trimestre che si sarebbe chiuso in forte perdita se non ci fosse stato il contributo salvifico di una rivalutazione della startup per la guida autonoma Argo AI. Del resto, tra aprile e giugno la Ford ha pagato pesantemente le conseguenze delle misure di lockdown con la chiusura di quasi tutti i suoi stabilimenti, soprattutto in Nord America, l'area che più contribuisce alle sue performance finanziarie.

Ultime Notizie dalla rete : Ford Con Ford: i profitti tornano a crescere grazie ai pick-up - Quattroruote.it Quattroruote Con i pick-up volano i profitti trimestrali

La Casa di Dearborn ha visto l'utile netto crescere di quasi sei volte e tornare positivo dopo le perdite del secondo trimestre causate dalla pandemia ...

