FIFA 21: Rilasciata la Patch 1.06 per PC (Di giovedì 29 ottobre 2020) EA Sports ha rilasciato una nuova Patch correttiva ( 1.06 ) del nuovo simulatore calcistico FIFA 21 per la piattaforma PC. L'aggiornamento in questione apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nel gameplay, nella modalità FIFA 21 Ultimate Team, nella modalità Volta Football e nella modalità Carriera. La Patch occuperà 3.10 GB sui vostri hard disk e sarà Rilasciata nei prossimi giorni anche per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One. Gameplay Apportate le seguenti modifiche: Regolata la logica degli arbitri nelle possibili situazioni da giallo, per ridurre la probabilità di ricevere un'ammonizione.La combinazione trascina la palla e giravolta ora richiede una valutazione mosse abilità a cinque stelle per ...

