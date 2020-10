"Fermare i clandestini? Non è un regalo ai sovranisti": strage a Nizza, la bordata della Chirico contro il governo dei "porti aperti" (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'attentato a Nizza, in Francia, si trasforma in un grosso caso diplomatico per il governo italiano. Già, il killer, il terrorista islamico, era sbarcato da clandestino a Lampedusa. Poi, era fuggito. Il tutto soltanto pochi giorni fa. Circostanza che ovviamente ha scatenato la politica francese contro il nostro governo. Scontato. Ovvio. Corretto. E sul punto insiste anche Annalisa Chirico, che affida a Twitter il suo pensiero: "Perché un tunisino che sbarca illegalmente in Italia si muove indisturbato sul nostro territorio e arriva fino a Nizza - si chiede la firma de Il Foglio -? Una politica rigorosa di contrasto dell'immigrazione clandestina non è un regalo ai sovranisti, ma una necessità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'attentato a, in Francia, si trasforma in un grosso caso diplomatico per ilitaliano. Già, il killer, il terrorista islamico, era sbarcato da clandestino a Lampedusa. Poi, era fuggito. Il tutto soltanto pochi giorni fa. Circostanza che ovviamente ha scatenato la politica franceseil nostro. Scontato. Ovvio. Corretto. E sul punto insiste anche Annalisa, che affida a Twitter il suo pensiero: "Perché un tunisino che sbarca illegalmente in Italia si muove indisturbato sul nostro territorio e arriva fino a- si chiede la firma de Il Foglio -? Una politica rigorosa di contrasto dell'immigrazione clandestina non; unai, ma una necessità ...

L'attentato a Nizza, in Francia, si trasforma in un grosso caso diplomatico per il governo italiano. Già, il killer, il terrorista ...

