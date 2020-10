Elettriche e Phev - Il punto sulla ricarica pubblica

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Secondo lEafo, lOsservatorio europeo per i veicoli ad alimentazione alternativa, in Italia sono presenti oltre 13.176 punti dipubblici, con una media di una colonnina ogni quattroo ibride plug-in. Rispetto al 2019, quando erano 9.176, le vetture alla spina sono finora cresciute del 42,7%: una percentuale destinata ad aumentare entro la fine dellanno, nonostante lemergenza coronavirus. Del resto, lobiettivo è aumentare la disponibilità della: Enel X, che ha già installato oltre 10 mila delle colonnine citate, prevede di arrivare a 28 mila unità entro il 2022, di cui almeno 6 mila di tipo veloce.Quota 60 mila. La spinta alla diffusione di nuovi punti diè arrivata anche dal recente decreto Semplificazioni, che ha ridotto da 18 a una le ...

