Covid | Ibrahimovic testimonial | “Non siete Zlatan | non sfidate il virus”

Leggi su zon

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo svedesedi un video per sensibilizzare sul-19: “Il virus mi ha sfidato ed io ho vinto ma tu non, non sfidare il virus” L’emergenza-19 si aggrava di giorno in giorno e la politica corre ai ripari per sensibilizzare, dopo le misure rettrittive, la popolazione a rispettare le regole fondamentali per evitare il contagio. Questa volta in soccorso è arrivatodi un video della Regione Lombardia. Lo svedese contagiato e guarito nelle settimane scorse dal virus ha messo in guardia alla sua maniera sulla pericolosità del-19 e ha illustarto tutte le regole imperative: distanziamento, mascherina e igiene personale. “Il virus mi ...