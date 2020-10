Coronavirus: Conte, 'è seconda sfida per tutta Europa, in alcuni paesi misure più severe' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Il rinnovato impeto del virus ci pone di fronte a nuova sfida, che non è meno minacciosa, come stiamo scoprendo, della prima battaglia che abbiamo combattuto la scorsa primavera. è una seconda sfida che continua peraltro ad investire tutto il mondo e, con accresciuta intensità, anche l'Unione europea". Così il premier Giuseppe Conte, nell'informativa in Aula alla Camera sul Dpcm adottato sabato scorso. "Tutti i paesi europei - ha proseguito il presidente del Consiglio - stanno affrontando l'urto drammatico di questa seconda ondata della pandemia e stanno adottando misure via via più restrittive per il Contenimento del contagio, molto simili ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Il rinnovato impeto del virus ci pone di fronte a nuova, che non; meno minacciosa, come stiamo scoprendo, della prima battaglia che abbiamo combattuto la scorsa primavera.; unache continua peraltro ad investire tutto il mondo e, con accresciuta intensità, anche l'Unione europea". Così il premier Giuseppe, nell'informativa in Aula alla Camera sul Dpcm adottato sabato scorso. "Tutti ieuropei - ha proseguito il presidente del Consiglio - stanno affrontando l'urto drammatico di questaondata della pandemia e stanno adottandovia via; restrittive per ilnimento del contagio, molto simili ...

