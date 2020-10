Coronavirus | Arir spiega in un video la gestione del paziente e la riabilitazione

Leggi su dire

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria, sono tante le Professioni Sanitarie coinvolte nella gestione dei pazienti affetti dal CoViD-19. Tra queste quella del Fisioterapista specialista in ambito Cardiorespiratorio. Ma come si diventa fisioterapista in questa specialità? Esiste un Master universitario autorevole in Italia in questo settore? Che sbocchi occupazionali offre? Sono davvero molte e diversissime le domande che si pongono i giovani fisioterapisti a questo proposito. L’Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria-ARIR ha pensato di rispondere ad alcuni di questi quesiti mettendo a punto una video-story basata su otto “questions and answers”: un video dinamico e veloce per approfondire le caratteristiche del Master Universitario di I livello in Fisioterapia Cardiorespiratoria e di Area Critica.