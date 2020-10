Come mettere il pallone in borsa alla “Messi” e alla “CR7”: il video è virale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Curioso filmato che sui social è già virale. Un ragazzo ha deciso di mettere il pallone in borsa alla "Messi" e alla Cristiano Ronaldo". Il risultato? Una serie di numeri da applausi...caption id="attachment 1043933" align="alignnone" width="400" pallone in borsa/caption Come mettere il pallone in borsa alla “Messi” e alla “CR7”: il video è virale ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020) Curioso filmato che sui social è già. Un ragazzo ha deciso diilin"Messi" eCristiano Ronaldo". Il risultato? Una serie di numeri da applausi...caption id="attachment 1043933" align="alignnone" width="400"in/captionilin“Messi” e“CR7”: ilITA Sport Press.

Corriere : Che senso ha chiudere i ristoranti alle 18, serrare i cinema e i teatri? «Dobbiamo orientare i comportamenti dei no… - diMartedi : #Capua su #covid19: 'Per i malati oncologici e per chi importanti problemi consiglio FPP2 e FPP3. La chirurgica è c… - marcocappato : il risultato ottenuto dai violenti sarà -come sempre- di rafforzare chi è al potere e mettere a tacere chi critica. #ItaliaSiRibella - AntonioDiBari85 : RT @BluDiChina: @cocchi2a @mocettast @claudiocerasa Di abolire numero chiuso a Medicina e mettere il test alla fine del primo anno come nei… - GabryContessa : @Scan862 @Keynesblog @la_kuzzo ... che non considerino le scuole pericolosissimo focolai infettivi. forse perchè ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Come mettere Come mettere in DFU iPhone 12 Tom's Hardware Italia Covid. Conte: "Pressione severa sul Ssn. Ce la metteremo tutta per salvare vite umane"

Sensibili alle manifestazioni pacifiche di dissenso. Le parole del premier Conte nel corso di un'informativa alla Camera sul Dpcm 24 ottobre.

iPhone 12, come spegnerlo, riavviarlo e attivare l'Sos d’emergenza - Guida

Alcune funzioni si attivano con specifiche combinazioni di tasti. Ecco una guida a quelle fondamentali che non possiamo non conoscere ...

Sensibili alle manifestazioni pacifiche di dissenso. Le parole del premier Conte nel corso di un'informativa alla Camera sul Dpcm 24 ottobre.Alcune funzioni si attivano con specifiche combinazioni di tasti. Ecco una guida a quelle fondamentali che non possiamo non conoscere ...