Calcio | Gabriele Gravina | “Chiesto alcuni piccoli aggiustamenti per il protocollo | ma l’efficacia dipende dall’applicazione rigorosa”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 ottobre 2020). Il presidente della Federsi è così espresso in merito al tanto discussolegato all’emergenza sanitaria. L’applicazione delle norme previste, infatti, ha alimentato non poche polemiche, per quanto accaduto nelle scorse settimane, ricordando soprattutto il caso di Juventus-Napoli e la sconfitta a tavolino del club partenopeo (oltre a un punto di penalità in classifica) per non essersi presentato alla sfida di Torino per l’isolamento fiduciario in cui si è trovato e il coinvolgimento dell’ASL. Da questo punto di vista,è convinto dell’efficacia del citato: “Ha dimostrato la sua validità, abbiamo chiesto ...