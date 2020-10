Bar-tabacchi ancora nel mirino dei ladri: raid a Montesarchio e Sant’Agata de Goti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio – Tornano i raid ai danni bar-tabacchi. Due nuovi furti sono stati messi a segno questa notte prima a Montesarchio, intorno alle 2, in via Benevento e poi a Sant’Agata dei Goti, in contrada San Tommaso, verso le 3. I ladri hanno portato via gratta e vinci, soldi dal registratore di cassa e sigarette. Sul posto per le indagini i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, mentre nel città saticulana indagano i carabinieri della locale stazione L'articolo Bar-tabacchi ancora nel mirino dei ladri: raid a Montesarchio e Sant’Agata de Goti proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tornano iai danni bar-. Due nuovi furti sono stati messi a segno questa notte prima a, intorno alle 2, in via Benevento e poi a Sant’Agata dei, in contrada San Tommaso, verso le 3. Ihanno portato via gratta e vinci, soldi dal registratore di cassa e sigarette. Sul posto per le indagini i Carabinieri della Compagnia di, mentre nel città saticulana indagano i carabinieri della locale stazione L'articolo Bar-neldeie Sant’Agata deproviene da Anteprima24.it.

