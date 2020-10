Bambina di sei anni aggredita da due Rottweiler vicino Roma | elitrasportata in ospedale | è gravissima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Un dramma su cui si cerca di far luce. Nella giornata di ieri, mercoledì 28 ottobre 2020, unaè statada due cani di razzafinendo in gravi condizioni in. E’ successo a Capena, a nord di. Capena: bimba di seiin gravi condizioni dopo l’aggressione di due cani Per cause da accertare la piccola sarebbe statamentre passeggiava con la mamma in strada. Un episodio sul quale però sono ancora in corso gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo. La, dopo l’aggressione, si trova ricoverata presso l’Gemelli dove è giunta con l’elisoccorso. ...