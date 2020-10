Anzio | l’assessore Di Fraia | ‘Acquistati oltre 1 200 banchi monoposto’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Centoe cinquanta sedie al Plesso Falcone, quarantae quaranta sedie al Plesso Collodi, diciannovee 30 sedie al Plesso Rodari: adsono stati consegnati in questi giorni, presso le scuole del territorio, i primi 159monoposto e le prime 120 sedie, secondo le prescrizioni per la prevenzione del Covid-19 tra la popolazione scolastica. “Si tratta soltanto delle prime forniture, – afferma l’Assessore alle politiche della scuola, Gabriella Di– rispetto ai 1.204monoposto, alle 763 sedie e 75 armadi, che sono stati acquistati per coprire l’intero fabbisogno di attrezzature scolastiche, emerso nei tavoli di lavoro della scorsa estate, per fronteggiare l’emergenza ...